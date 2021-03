Bollettino oggi 10 marzo: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue la raccolta dati sulla situazione epidemiologica in Italia. E’ stato pubblicato il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato a mercoledì 10 marzo e pubblicato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di oggi si registrano 22.409 nuovi contagi, 332 morti, 13.752 guariti, 202.558 tamponi molecolari, 2.827 (+71) ricoverati in terapia intensiva, 22.882 (+489) ricoverati negli altri reparti. Inoltre, da evidenziare un aumento degli attuali positivi corrispondente a +8.191, per un totale di 487.074. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI regione PER regione DI MERCOLEDI 10 marzo 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue la raccolta dati sulla situazione epidemiologica in Italia. E’ stato pubblicato ilrelativo all’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato a mercoledì 10e pubblicato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata disi registrano 22.409 nuovi, 332, 13.752, 202.558 tamponi molecolari, 2.827 (+71) ricoverati in terapia intensiva, 22.882 (+489) ricoverati negli altri reparti. Inoltre, da evidenziare un aumento degli attuali positivi corrispondente a +8.191, per un totale di 487.074. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI MERCOLEDI 102021 SportFace.

