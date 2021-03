Bollettino Coronavirus Lazio: aumentano i casi e terapie intensive, diminuiscono i decessi. La priorità sono i vaccini (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi (+223), 22 i decessi (-6) e +1.333 i guariti. aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Oggi superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10% della popoLazione del Lazio già vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell’ordine, oltre 7 mila super ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel(+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654positivi (+223), 22 i(-6) e +1.333 i guariti., i ricoveri e le, mentre. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Ia Roma cittàa quota 700. Oggi superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10% della popone delgià vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell’ordine, oltre 7 mila super ...

