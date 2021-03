Bollettino Coronavirus del 10 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,20% (Di mercoledì 10 marzo 2021) In data 10 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,72% (ieri +0,645%) con 3.123.368 contagiati totali, 2.535.483 dimissioni/guarigioni (+13.752) e 100.811 deceduti (+332); 487.074 infezioni in corso (+8.191). Ricoverati con sintomi +489 (22.882); terapie intensive +71 (2.827) con 253 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 361.040 tamponi totali (ieri 345.336) di cui 202.558 molecolari (ieri 176.331) e 159.118 test rapidi (ieri 169.005) con 122.676 casi testati (ieri 106.573); 22.409 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,20% (ieri 5,71% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,26% (ieri 18,53%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.422; Campania 3.034; Emilia Romagna 2.155; Piemonte 2.086; Lazio 1.654; ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) In data 10l’incremento nazionale dei casi è +0,72% (ieri +0,645%) con 3.123.368 contagiati totali, 2.535.483 dimissioni/guarigioni (+13.752) e 100.811 deceduti (+332); 487.074 infezioni in corso (+8.191). Ricoverati con sintomi +489 (22.882); terapie intensive +71 (2.827) con 253 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 361.040totali (ieri 345.336) di cui 202.558 molecolari (ieri 176.331) e 159.118 test rapidi (ieri 169.005) con 122.676 casi testati (ieri 106.573); 22.409(target 4.311);totali 6,20% (ieri 5,71% – target 2%);/casi testati 18,26% (ieri 18,53%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.422; Campania 3.034; Emilia Romagna 2.155; Piemonte 2.086; Lazio 1.654; ...

