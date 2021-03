Blanco presidente Racing | “Lautaro Martinez ha ancora margini di miglioramento”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) VictorsuIldelde Avellaneda, Victor, in un’intervista concessa a Tuttomercatoweb ha avuto modo di tornare a parlare di, arrivato all’Inter proprio dal club argentino. Ecco le sue parole. “è il futuro, è straordinario. Fantastico. Sono contento per l’Inter e per. Con i nerazzurri abbiamo un grande rapporto.è un grande professionista, in campo e fuori. E hatantissimidi. Aveva offerte da tanti club e se ha deciso di restare all’Inter vuol dire che sta bene. È il mio orgoglio personale”. L'articolo ...

