BIDEN PAGA DAZIO ALL’APPARATO MILITARE INDUSTRIALE – PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL’ERA DELLA GUERRA FREDDA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli scienziati affermano che il progetto GBSD è obsoleto e il risultato di pressioni piuttosto che un chiaro senso di ciò che otterrà Gli Stati Uniti stanno costruendo un nuovo missile nucleare da 100 MILIARDI di dollari sulla base di una serie di presupposti imperfetti e OBSOLETI, dirà un nuovo rapporto DELLA Federation of American Scientists (FAS). Il rapporto, proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli scienziati affermano che il progetto GBSD è obsoleto e il risultato di pressioni piuttosto che un chiaro senso di ciò che otterrà Gli Stati Uniti stanno costruendo un nuovo missile nucleare da 100di dollari sulla base di una serie di presupposti imperfetti e, dirà un nuovo rapportoFederation of American Scientists (FAS). Il rapporto, proviene da Database Italia.

Advertising

Cirenderaliberi : RT @DatabaseItalia: BIDEN PAGA DAZIO ALL’APPARATO MILITARE INDUSTRIALE – PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL… - DelgadoSveva : RT @noitre32: BIDEN PAGA DAZIO ALL'APPARATO MILITARE INDUSTRIALE - PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL'ERA D… - amotricolore : RT @noitre32: BIDEN PAGA DAZIO ALL'APPARATO MILITARE INDUSTRIALE - PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL'ERA D… - anto_galli4 : RT @noitre32: BIDEN PAGA DAZIO ALL'APPARATO MILITARE INDUSTRIALE - PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL'ERA D… - dinoforitaly : RT @noitre32: BIDEN PAGA DAZIO ALL'APPARATO MILITARE INDUSTRIALE - PIANO DA 100 MILIARDI PER COSTRUIRE MISSILI NUCLEARI OBSOLETI DELL'ERA D… -