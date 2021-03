Benvenuto Gliese | pianeta “adatto alla vita” | la scoperta degli astronomi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La sua temperatura superficiale è leggermente più fredda di quella di Venere. E potrebbe possedere un’atmosfera potenzialmente in grado di ospitare forme dial fuori di quella della Terra. Si chiama486b. È l’ultimo eso– cioè unche orbita fuori dal sistema solare, attorno a una stella che non è il Sole – scoperto dagli scienziati. In questo caso daglidel prestigioso istituto di ricerca tedesco Max-Planck. I quali hanno spiegato diffusamente in un articolo pubblicato sulla rivista Science, le osservazioni che hanno compiuto. Così come le conclusioni a cui sono giunti circa il nuovo corpo celeste, se così possiamo dire. Glihanno utilizzato diversi metodi di osservazione ...