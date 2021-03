“Benvenuto al mondo” | fiocco celeste per la coppia di attori Il nome scelto per il secondo figlio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È nato!per ladiche ha già una figlia, venuta alnel 2016. L’annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre scorso e in diretta tv quando la neo mamma, che ha anche un altronato dal precedente matrimonio, in collegamento con lo studio dello show americano The Talk ha messo in bella vista il suo pancione. Lei è Morena Baccarin, l’attrice brasiliana che è legata da anni al collega Benjamin McKenzie. Entrambi hanno dato il lieto annuncio sui rispettivi profili Instagram condividendo la stessa, bellissima foto del nuovo arrivato in famiglia. “nel, Arthur – ha scritto lui, 42 anni, martedì 9 marzo – Devo dire che il tuo tempismo è impeccabile”.“Il 2021 sta migliorando. ...

nel, Arthur ", ha scritto McKenzie, 42 anni, martedì 9 marzo, " Devo dire che il tuo tempismo è impeccabile ". Anche la Baccarin, 41, ha pubblicato un messaggio: " Il 2021 sta ...Morena Baccarin ha partorito: per l'attrice è il terzo figlio, il secondo con il marito Benjamin McKenzie, famoso per i ruoli di Ryan Atwood ...