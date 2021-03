Benevento | un membro dello staff positivo al Covid-19 | attesa per i nuovi tamponi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Undelsarebbe risultatoal-19. La squadra è ora indei risultati deisvolti Scatta un piccolo allarme-19 all’interno del. Come riportato dai media sanniti, infatti, unsanitario dei giallorossi sarebbe risultatoal-19. La persona avrebbe seguito la squadra nella trasferta di La Spezia, per questo motivo c’è preoccupazione all’interno del club. Nella giornata odierna, i calciatori delsi sottoporranno al tampone oro-faringeo con il quale sarà possibile capire se dovessero esserci ...

Advertising

Toro_News : ?| SERIE A #Spezia: #Provedel e un membro dello staff positivi al #Covid. #Italiano affronterà il #Benevento sen… - sportli26181512 : Spezia, Provedel e un membro dello staff positivi al coronavirus: Il portiere dei liguri e il collaboratore della p… - sportli26181512 : Spezia, #Provedel e un membro dello staff positivi al Covid: Seguiranno esami anti #coronavirus in vista della gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento membro

Calcio News 24

Undello staff delsarebbe risultato positivo al Covid - 19. La squadra è ora in attesa dei risultati dei nuovi tamponi ...Un componente dello staff sanitario delcalcio è risultato al Covid - 19. Per l'esattezza stiamo parlando di undell'équipe medico fisioterapica presente nel gruppo che ha seguito la squadra nella trasferta di sabato ...Un membro dello staff del Benevento sarebbe risultato positivo al Covid-19. La squadra è ora in attesa dei risultati dei nuovi tamponi svolti ...A pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina, il Benevento è entrato in bolla a causa di un caso di positività al ...