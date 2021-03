Benessere equo sostenibile | nell’Italia del Covid non c’è più

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dalè arrivato un “colpo allarmante” al sistema economico italiano, con effetti negativi su reddito, potere d’acquisto e spesa per consumo. Lo si sapeva ma le cifre dure e pure dell’ottava edizione del Rapporto sul, il Bes, diffuso dall’Istat non lasciano spazio a nessuna altra interpretazione. In generale, se tradizionalmente le famiglie italiane si caratterizzano per un’elevata propensione al risparmio, una diffusa proprietà dell’abitazione e un limitato ricorso all’indebitamento, la crisi economica che ha contraddistinto una lunga fase dello scorso decennio ha mostrato i limiti di questo modello, accentuando le disuguaglianze e le profonde differenze territoriali. In questo contesto lo scoppio della pandemia ha colpito il sistema economico italiano in forme e intensità allarmanti ...