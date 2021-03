Ben McKenzie papà bis | è nato il secondo figlio dell’attore

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Fiocco azzurro per l'attore di The O.C. e Gotham e la moglie e collega L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Elizacost_ : RT @mtvitalia: Ben McKenzie e Morena Baccarin hanno presentato ai fan l'ultimo arrivato in famiglia ?? - mtvitalia : Ben McKenzie e Morena Baccarin hanno presentato ai fan l'ultimo arrivato in famiglia ?? - hollandscurls_ : ben mckenzie di nuovo padre? - inomniapparatus : È nata la figlia di ben mckenzie e Morena beccarin ?? il nostro Ryan di nuovo padre #theoc - picksmnspprtv : Adam Brody e Ben Mckenzie che hanno sfornato figli a un anno di distanza, ed entrambi hanno avuto prima una femmina… -

Tanti auguri a Morena Baccarin e Ben McKenzie che sono appena diventati genitori insieme per la seconda volta. Martedì scorso la coppia ha annunciato la novità su Instagram con queste parole: Morena Baccarin ' Il 2021 sta migliorando.