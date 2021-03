Belotti ancora non rinnova col Torino: il Napoli è tra le pretendenti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da tempo si discute del possibile rinnovo di Andrea Belotti col Torino, squadra di cui è capitano. Il contratto attuale scade nel 2022, ma ancora le parti non hanno trovato un accordo per prolungare i termini. Per questo, come riporta Tuttosport, ci sono varie squadre interessate all’attaccante. Davanti a tutti c’è il Milan, ma la situazione è monitorata anche dal Napoli e altre squadre straniere. Cairo dunque dovrà valutare come muoversi, cedendolo eventualmente in estate per evitare di perderlo a parametro zero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da tempo si discute del possibile rinnovo di Andreacol, squadra di cui è capitano. Il contratto attuale scade nel 2022, male parti non hanno trovato un accordo per prolungare i termini. Per questo, come riporta Tuttosport, ci sono varie squadre interessate all’attaccante. Davanti a tutti c’è il Milan, ma la situazione è monitorata anche dale altre squadre straniere. Cairo dunque dovrà valutare come muoversi, cedendolo eventualmente in estate per evitare di perderlo a parametro zero. L'articolo ilsta.

