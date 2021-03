Belen Rodriguez | l’ecografia della bimba | la reazione di Santiago – VIDEO

(Di giovedì 11 marzo 2021)aspetta unaè in trepidante attesa di avere una sorellina tanto da accompagnare la mamma a fareCLICCA QUI PER VEDERE LE STORIE Un meraviglioso momento di unità familiare quello ripreso daconed Antonino. La famiglia felice è andata a fare un’ecografia di controllo – L'articolo proviene da Inews.it.

Giorni felici perche tra non molto diventerà mamma bis. Dall'amore della showgirl e di Antonino Spinalbese nascerà la piccola Luna Marie. Un amore folle il loro, segnato però dal dolore. A raccontarlo ...Antonino Spinalbese, fotografo e hair stylist nonché compagno di, è stato immortalato al parco intento a fare...pipì! La popolarità è da sempre croce e delizia dei divi e in particolare di quelli che tentano invano di sfuggire agli obiettivi sempre ...Belen Rodriguez aspetta una bimba e Santiago è in trepidante attesa di avere una sorellina tanto da accompagnare la mamma a fare l'ecografia ...La showgirl argentina è al settimo mese di gravidanza ed ha da poco postato sulle stories di Instagram la prima ecografia della secondogenita, di ...