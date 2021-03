Belen incinta, Stefano De Martino rivela: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono…» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Belen incinta, Stefano De Martino parla del rapporto con il figlio: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono…». Il conduttore di Stasera tutto è possibile – in onda il martedì alle 21.20 su Rai2 – in un’intervista al Radiocorriere tv ha parlato del tenero rapporto con il figlio Santiago. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che il figlioletto va pazzo per il suo programma: «Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova – rivela – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 marzo 2021)Deparla del rapporto con il figlio: «? Me loal». Il conduttore di Stasera tutto è possibile – in onda il martedì alle 21.20 su Rai2 – in un’intervista al Radiocorriere tv ha parlato del tenero rapporto con il figlio. L’ex marito diRodriguez ha raccontato che il figlioletto va pazzo per il suo programma: «riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova –– mi telefonaper sapere quale sia il tema della stanza ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Belen incinta, Stefano De Martino rivela: Santiago? Me lo chiede sempre al telef... - zazoomblog : Belen incinta Stefano De Martino rivela: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono...» - #Belen #incinta #Stefano… - leggoit : Belen incinta, Stefano De Martino rivela: «Santiago? Me lo chiede sempre al telefono...» - Ainely88 : @FedeSmiley Ahahahahah esatto ???????? mi confermi che in UK non frega una ceppa di Belen di nuovo incinta?!? ?? - ilmiovuotoseite : azz belen è incinta -