Belen, che imbarazzo! Il suo Antonino finisce sul giornale: “L’ha fatto in mezzo alla strada!” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tra le coppie vip in dolce attesa. Già chiacchieratissimi prima della lieta notizia, ora che è ufficiale l’arrivo della loro prima figlia insieme sono ancora più nell’occhio del ciclone. Solo negli ultimi giorni la coppia ha fatto parlare di sé anche per il tapiro d’oro ricevuto dalla showgirl argentina e consegnato per Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. Questa volta il tapiro era dovuto al fatto che la Rodriguez e Spinalbese erano stati pizzicati all’inaugurazione di un locale a Milano, la domenica pomeriggio, dove ogni protocollo sanitario come distanziamento e mascherine era evidentemente saltato. Davanti alle telecamere di Striscia e davanti all’ennesimo tapiro da aggiungere alla sua collezione la Rodriguez ha provato a dare una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)Rodriguez eSpinalbese sono tra le coppie vip in dolce attesa. Già chiacchieratissimi prima della lieta notizia, ora che è ufficiale l’arrivo della loro prima figlia insieme sono ancora più nell’occhio del ciclone. Solo negli ultimi giorni la coppia haparlare di sé anche per il tapiro d’oro ricevuto dshowgirl argentina e consegnato per Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. Questa volta il tapiro era dovuto alche la Rodriguez e Spinalbese erano stati pizzicati all’inaugurazione di un locale a Milano, la domenica pomeriggio, dove ogni protocollo sanitario come distanziamento e mascherine era evidentemente saltato. Davanti alle telecamere di Striscia e davanti all’ennesimo tapiro da aggiungeresua collezione la Rodriguez ha provato a dare una ...

