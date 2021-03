BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 11 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 10 marzo 2021)di11: Brooke (Katherine Kelly Lang), al contrario di Ridge (Thorsten Kaye), non è convinta che Thomas (Matthew Atkinson) sia interessato a Zoe (Kiara Barnes): la cecità del marito sta mettendo a repentaglio la sicurezza di sua figlia. Brooke definisce Thomas uno psicopatico ossessionato da Hope (Annika Noelle) e dall’odio per lei. Hope sembra decisa ad accettare la collaborazione con Thomas. Liam (Scott Clifton) non ne è particolarmente felice ma, fiducioso del piano, non la informa a riguardo. Hope prova a rassicurarlo sulla sua capacità di gestire Thomas. Thomas esprime a Quinn (Rena Sofer) il proprio appoggio per Shauna (Denise Richards) ora che Ridge sta divorziando. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) chiede a Zoe se ha ...