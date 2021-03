Basta con le balle | Solo propaganda Rissa dalla Merlino | la Santanchè travolge il comunista Migliore | volano stracci | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Danielasul piede di guerra. Tema ancora una volta le restrizioni imposte dal governo per far fronte al coronavirus. A L'Aria Che Tira si dà conto dell'emendamento al decreto Covid-elezioni presentato da Fratelli d'Italia per chiedere la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza. "Sono stufa delle parole - ha detto a riguardo la senatrice, che interpellata da Myrtasi è tolta qualche sassolinoscarpa -, il nostro emendamento per riaprire in zona gialla, quindi in sicurezza, palestre e piscine è stato bocciato, Lega e Forza Italia si sono astenuti perché non vogliono assumersi la responsabilità. E allora cosa si va a fare in televisione e cercare di essere partiti in lotta con il governo?". A rispondere Gennaroche dagli scranni di governo ha ricordato: "La Lega infatti ...