Basket | Virtus Bologna col fattore campo per i playoff di EuroCup | l’Unics Kazan perde l’ultima Il quadro dei quarti di finale

La Virtus Segafredo Bologna avrà il fattore campo per tutta la durata dei propri playoff di EuroCup 2020-2021. Proprio all'ultima giornata delle Top 16, infatti, l'Unics Kazan, che aveva dominato il girone H, è uscito sconfitto dal campo dell'Herbalife Gran Canaria, vincitore per 96-90 dopo aver superato largamente anche le 20 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto. Con la conclusione delle partite odierne si è completato il quadro dei quarti di finale della competizione che regala l'accesso all'Eurolega per la vincitrice, in modo certo, e al sussistere di alcune condizioni anche per la finalista. Alle V nere tocca la Joventut Badalona, che ha già fatto in modo di ...

