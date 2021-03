Basket: la sconfitta del Partizan Belgrado estromette Trento dall’EuroCup (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Dolomiti Energia Trento è ufficialmente fuori dall’EuroCup 2020-2021. Dopo la sconfitta della squadra allenata da Lele Molin a Krasnodar contro il Lokomotiv Kuban per 100-86, infatti, a condannare i bianconeri è la vittoria del Boulogne Metropolitans 92 per 70-75 sul Partizan Belgrado. La partita, giocata a Lubiana, ha visto il Partizan avere anche un vantaggio di nove punti nell’ultimo quarto, prima della rimonta dei francesi, con Anthony Brown a quota 18 punti a neutralizzare i 20 di Rashawn Thomas. I serbi, perché Trento passasse, avrebbero dovuto vincere di un margine compreso tra 1 e 3 punti, oppure andare all’overtime e vincere (i punti dopo i 40? regolamentari nella classifica non vengono contati). Il Lokomotiv Kuban affronterà così l’Unics Kazan per un derby ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Dolomiti Energiaè ufficialmente fuori2020-2021. Dopo ladella squadra allenata da Lele Molin a Krasnodar contro il Lokomotiv Kuban per 100-86, infatti, a condannare i bianconeri è la vittoria del Boulogne Metropolitans 92 per 70-75 sul. La partita, giocata a Lubiana, ha visto ilavere anche un vantaggio di nove punti nell’ultimo quarto, prima della rimonta dei francesi, con Anthony Brown a quota 18 punti a neutralizzare i 20 di Rashawn Thomas. I serbi, perchépassasse, avrebbero dovuto vincere di un margine compreso tra 1 e 3 punti, oppure andare all’overtime e vincere (i punti dopo i 40? regolamentari nella classifica non vengono contati). Il Lokomotiv Kuban affronterà così l’Unics Kazan per un derby ...

