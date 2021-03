Bari | ordinanza | negozi chiusi alle sette di sera Fino al 28 marzo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Il sindaco Antonio Decaro ha firmato questo pomeriggio una nuovache dispone, a far data da domani, giovedì 11, ea domenica 28: Divieto di asporto di alimenti e bevande dore 18.00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25; Chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dore 18.00ore 7.00 del giorno successivo; Con riferimento all’intero territorio comunale, la sospensione dore 19 delle attività di vendita al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bari ordinanza

Sono le restrizioni previste dalla nuovaanti - Covid firmata dal sindaco di, Antonio Decaro, in vigore dall'11 al 28 marzo. Il nuovo provvedimento si è reso necessario 'per l'...Sono le restrizioni previste dalla nuovaanti - Covid firmata dal sindaco di, Antonio Decaro, in vigore dall'11 al 28 marzo. Il nuovo provvedimento si è reso necessario 'per l'...Il sindaco Antonio Decaro ha firmato questo pomeriggio una nuova ordinanza che dispone, a far data da domani, giovedì 11, e fino a domenica 28 marzo: ?Divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ...Il governatore della Regione Puglia: "Il tasso di incidenza di Bari, negli ultimi 7 giorni, è cresciuto fino a 323 casi per 100mila abitanti".