Barcellona, tifoso del Psg affitta camera nello stesso hotel e fa svegliare tutti alle 4 (Di mercoledì 10 marzo 2021) I tifosi del Paris Saint-Germain hanno cercato di disturbare i giocatori del Barcellona prima del match di ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo quanto ha riferito Rmc, un fan della squadra francese ha affittato una stanza nello stesso hotel in cui alloggiava il Barcellona. alle 4 del mattino, altri tifosi del PSG all'esterno dell'albergo hanno fatto esplodere petardi e fuochi d'artificio per disturbare il sonno dei giocatori avversari, e un'ora dopo il tifoso che aveva preso una stanza accanto alla squadra di Messi, ha attivato l'allarme antincendio nell'edificio. Successivamente è stato portato alla stazione di polizia locale per l'indagine di rito. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League PSG - Barcellona ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) I tifosi del Paris Saint-Germain hanno cercato di disturbare i giocatori delprima del match di ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo quanto ha riferito Rmc, un fan della squadra francese hato una stanzain cui alloggiava il4 del mattino, altri tifosi del PSG all'esterno dell'albergo hanno fatto esplodere petardi e fuochi d'artificio per disturbare il sonno dei giocatori avversari, e un'ora dopo ilche aveva preso una stanza accanto alla squadra di Messi, ha attivato l'allarme antincendio nell'edificio. Successivamente è stato portato alla stazione di polizia locale per l'indagine di rito. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League PSG -...

Advertising

ItaSportPress : Barcellona, tifoso del Psg affitta camera nello stesso hotel e fa svegliare tutti alle 4 - - StefanoChianes3 : @AlabardaTS Buon giorno??????...da tifoso Napoletano ti direi di lasciare Barcellona e trasferirti a Oporto. Hay más fiesta. ???????? - LeoPatrignani : Pensa, anche la mia 'partita perfetta' è contro il Barcellona (del quale sono pure tifoso, è la mia seconda squadra… - RPozzolli : @markorokusaki @lorenzo_comune @mavmad00 @FabrizioPsc @LGWsport Tifoso del Barcellona di Guardiola lei? - Pasqual01350178 : @jo19N26 Dte notizie ad orologeria solo per cavalcare l'onda mi fanno girare i coglioni. A me no, sa tifoso del na… -