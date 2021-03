Bar usato come base logistica dai criminali di Tor Bella Monaca: il titolare perde la licenza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un bar usato come base logistica e operativa per il traffico di stupefacenti e non solo. All’interno di questo bar, posizionato in zona Tor Bella Monaca, i sodalizi criminali che operano nel quartiere pianificano anche il controllo del territorio che i membri del clan hanno. Questa la scoperta emersa dalle indagini sviluppate dai Carabinieri di Frascati, che hanno accertato la criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini dovuta proprio a quel bar. Dopo una sospensione dell’attività per una settimana disposta del Questore di Roma, sono stati operati ulteriori controlli che hanno portato ad una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: all’esito della quale è stata disposta la revoca della licenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un bare operativa per il traffico di stupefacenti e non solo. All’interno di questo bar, posizionato in zona Tor, i sodaliziche operano nel quartiere pianificano anche il controllo del territorio che i membri del clan hanno. Questa la scoperta emersa dalle indagini sviluppate dai Carabinieri di Frascati, che hanno accertato la criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini dovuta proprio a quel bar. Dopo una sospensione dell’attività per una settimana disposta del Questore di Roma, sono stati operati ulteriori controlli che hanno portato ad una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: all’esito della quale è stata disposta la revoca delladi ...

Advertising

CorriereCitta : Bar usato come base logistica dai criminali di Tor Bella Monaca: il titolare perde la licenza - f_sven_ : @basic_roach Sisi, ha cambiato nome e ora è usato solo dai frequentatori dei peggiori bar di Kinshasa - usato_di_sicuro : @colmarn Resici conto che i vaccinati potranno entrar nel bar (esibendo il foro nel braccio), con tanto di mascheri… - Ma_Do_Sd : Ieri Trevisani ha usato la sua modalità 'telecronaca da bar' per esaltare Kessié. Quando è un giocatore della tua s… - bar_rubino : RT @ciropellegrino: Onesto, fossi un giovane democratico mo' lo prenderei per i capelli tipo strascino di vrenzola fuori dal lì, da sotto q… -