Balcani | detenuti di Bologna raccolgono fondi per i migranti | “Vi siamo vicini”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Dalla condizione difficile di recluso a quella disperata dei migranti bloccati in Bosnia. È il cuore dell’iniziativa di solidarietà di una cinquantina di detenuti della Dozza di Bologna, che hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per mandare un sostegno ai profughi in viaggio sulla rotta balcanica tramite l’associazione La Villetta, una delle realtà che sotto le Due torri sono impegnate nell’invio di aiuti umanitari nei Balcani.