Aumenta la mortalità e soglia critica delle terapie intensive: stretta di De Luca in Campania (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una scelta dolorosa ma necessaria. "Dall'istruttoria dell'Unità di crisi emerge che, alla data odierna, il rischio di soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una scelta dolorosa ma necessaria. "Dall'istruttoria dell'Unità di crisi emerge che, alla data odierna, il rischio di soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva ...

Advertising

RobertoBurioni : Estesi studi scientifici hanno stabilito che l'idrossiclorochina non solo è inutile nella cura di COVID-19, ma aume… - udogumpel : RT @globalistIT: Anche lì la situazione è drammatica - globalistIT : Anche lì la situazione è drammatica - MarcoDeSalvo3 : RT @RobertoBurioni: Estesi studi scientifici hanno stabilito che l'idrossiclorochina non solo è inutile nella cura di COVID-19, ma aumenta… - MariaPiaRagosa : RT @RobertoBurioni: Estesi studi scientifici hanno stabilito che l'idrossiclorochina non solo è inutile nella cura di COVID-19, ma aumenta… -