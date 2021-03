Attore di video per adulti si vaccina | ma non era ancora il suo turno | grandi polemiche sui social

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Cade Maddox è ungay diper, diventato molto popolare su OnlyFans, il sito, infatti, rappresenta per l’la sua unica opportunità lavorativa. I suoi profilisono seguitissimi da followers provenienti da tutto il mondo. Maddox vive in California, che, come tutti gli stati americani, è soggetto in questo periodo alla campagnale che prevede la somministrazione delle dosi al personale sanitario, dell’infanzia, dell’alimentazione, dell’agricoltura e dei servizi di emergenza. Nonostante l’non rientri nelle categorie elencate, ha già ricevuto la dose di vaccino anti-Covid-19 attraverso un escamotage e ilda lui stesso postato per celebrare il momento ha generato un vero e proprio polverone ...