Atletica | Stefano Mei | “Esperienza esaltante | posto un mattoncino verso Tokyo”

Gli Europei indoor di Torun si sono chiusi in maniera positiva per l'Italia e anche all'interno della FIDAL c'è sicuramente soddisfazione per i risultati ottenuti. Queste le parole del presidente Stefano Mei: "È stata un'Esperienza esaltante. Lo è stata per me, per la prima volta alla guida della squadra azzurra da presidente, ma lo è stata soprattutto per i tanti ragazzi alla prima Esperienza in Nazionale". Continua il numero uno dell'Atletica italiana: "Abbiamo ottenuto risultati esaltanti, con le medaglie di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Paolo Dal Molin, ma anche prestazioni fantastiche da chi non è riuscito ad andare a medaglia. Penso a Tobia Bocchi e alla staffetta 4×400 femminile che ha saputo comunque migliorare il record italiano". Mei conclude con anche un pensiero all'Olimpiade di ...

