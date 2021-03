Astrazeneca o Pfizer? Ecco qual è il vaccino suggerito per le categorie ' vulnerabili'

Advertising

Corriere : AstraZeneca, Pfizer e Moderna: effetti collaterali a confronto - Corriere : AstraZeneca, Pfizer e Moderna: effetti collaterali a confronto - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - MariaLu91149151 : RT @lefrasidiosho: 'Il #vaccino #AstraZeneca è efficace come quello della #Pfizer' mi ricorda quel momento in cui chiedevi il Moncler e tu'… - giusmaele : RT @macri9095: Lotti di vaccino Moderna in California ritirati,idem di Pfizer,in Austria ritirati lotti Astrazeneca,in Israele positivi 12m… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Pfizer

Gazzetta del Sud

Un lungo elenco di patologie per le quali il vaccinoil pi consigliato. Ad alcuni pazienti meglio non somministrare gli altri. Scarica la circolare del ministero della Salute...dosientro marzo " La Commissione europea ha raggiunto un accordo con BioNTech -per ..." "All'ospedale di Pisa è partito il primo test in Italia degli anticorpi monoclonali di...“Anche oggi abbiamo lavorato alla definizione del piano vaccinale, anche alla luce delle modifiche apportate da AIFA e dal ministero della salute sull’utilizzo del vaccino Astrazeneca e stiamo aspetta ...In picchiata alle superiori e alle medie, su a primarie e nidi. Vaccini: addio al Palaffari per limitare i costi, verso la sede infermieri: prenotazioni dai 77 anni in su. Nuova sede per limitare i co ...