Associazione culturale vìola norme anti Covid: sanzionate 21 persone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un'Associazione culturale in Via Longone Sabino, dal quale e' emerso che, nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, abbia stabilito che tutte le attivita' ricreative siano sospese, il circolo privato e' stato trovato aperto. All'interno sono state controllate 21 persone. Alcune di queste stavano consumando mentre altre giocavano a biliardo non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al termine del controllo, nei confronti del responsabile dell'Associazione culturale, una 41enne originaria della Repubblica Dominicana, e' stato elevato un verbale di accertamento di ...

