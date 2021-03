Ascolti TV | Martedì 9 marzo 2021. Domina la Champions con Juventus-Porto al 24.7%. Bertè 11%, Harry e Meghan su TV8 4.5% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juventus-Porto - Toni Martinez Nella serata di ieri, Martedì 9 marzo 2021, su Rai1 A grande Richiesta – Non sono una Signora, in onda dalle 22.06 alle 23.58, ha conquistato 2.488.000 spettatori pari all’11% di share (anteprima dalle 21.35 alle 22.03 con 3.939.000 spettatori e il 13.8%). Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Porto, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 marzo 2021)- Toni Martinez Nella serata di ieri,, su Rai1 A grande Richiesta – Non sono una Signora, in onda dalle 22.06 alle 23.58, ha conquistato 2.488.000 spettatori pari all’11% di share (anteprima dalle 21.35 alle 22.03 con 3.939.000 spettatori e il 13.8%). Su Canale 5 il match diLeague, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. ...

