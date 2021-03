Ascolti tv analisi 9 Marzo: Champions a 7,8 milioni, ma la Juve non c’è più. Bertè batte STEP e Iene. Harry e Meghan su Floris, Berlinguer e Giordano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ascolti Champions League: 30,8% lo share Canale5+Sky La volta precedente Lazio – Bayern Monaco, che già alla fine del primo tempo era decisa a favore dei tedeschi, aveva raccolto su Canale5 solo 3,6 milioni di spettatori (14,1%). Con Barcellona- Paris Saint Germain, l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa 4,256 milioni di spettatori ed il 16,1%, ed è a questi livelli di audience che bisogna cominciare a pensare dopo che la Juventus è inopinatamente uscita dagli Ottavi di Finale di Champions League, danneggiando molto – suo malgrado – anche le prospettive di Sky e Mediaset, che non possono certo puntare su eventuali miracoli di Atalanta (col Real Madrid) e laziali. Ieri – martedì nove Marzo – su Canale5 la partita Juve-Porto, finita con la ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 10 marzo 2021)League: 30,8% lo share Canale5+Sky La volta precedente Lazio – Bayern Monaco, che già alla fine del primo tempo era decisa a favore dei tedeschi, aveva raccolto su Canale5 solo 3,6di spettatori (14,1%). Con Barcellona- Paris Saint Germain, l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa 4,256di spettatori ed il 16,1%, ed è a questi livelli di audience che bisogna cominciare a pensare dopo che lantus è inopinatamente uscita dagli Ottavi di Finale diLeague, danneggiando molto – suo malgrado – anche le prospettive di Sky e Mediaset, che non possono certo puntare su eventuali miracoli di Atalanta (col Real Madrid) e laziali. Ieri – martedì nove– su Canale5 la partita-Porto, finita con la ...

