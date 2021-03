Ascolti tv 9 marzo digital e pay | Champions a 1 | 6 milioni su Sky Harry e Meghan e poi Lady D fanno il botto su Tv8

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 10 marzo 2021)gruppi: Altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6,2% in prima serata; Altre Mediaset 6,7% e 6,6% Ha fatto bene laLeague su Canale5, in onda con il match clou Juve-Porto degli ottavi di finale martedì 9. L’incontro decisosi nei tempi supplementari, ha conseguito in chiaro 6,3di spettatori ed il 24,7%. Alla fine il match che ha eliminato i bianconeri dalla competizione ha tenuto molto bene su Sky, dove ha portato a casa 1,5di spettatori con il 6,1%, in un contesto in cui Diretta Gol ha riscosso 116 mila spettatori e Borussia Dortmund-Siviglia ha conseguito 13mila. Inoltre su SkyUno 4 Hotel ha avuto 27mila spettatori di flusso e lo 0,1%. Ma l’altro evento del gruppo guidato da Maximo Ibarra è stato trasmesso in chiaro, avendo il pregio di non entrare in rotta di ...