Artisti emergenti: Louis Tomlinson crea una società (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli Artisti emergenti sono il focus del tweet del cantante Louis Tomlinson. È possibile che i followers si aspettassero la notizia di un nuovo CD o, di un singolo, ma ciò non è avvenuto. L’artista ha deciso di muoversi per un progetto che ha molto a cuore. Perché creare una società di Artisti emergenti? Attraverso l’utilizzo della piattaforma social Twitter, il cantante, ha espresso la volontà di comunicare una notizia, che davvero lo ha reso felice. Egli vuole, infatti, aprire una società di management per sostenere gli Artisti emergenti. Il cantante ha detto che spesso, ha sognato di avere un marchio tutto suo, mediante il quale avesse il potere decisionale assoluto, senza aspettare la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Glisono il focus del tweet del cantante. È possibile che i followers si aspettassero la notizia di un nuovo CD o, di un singolo, ma ciò non è avvenuto. L’artista ha deciso di muoversi per un progetto che ha molto a cuore. Perchére unadi? Attraverso l’utilizzo della piattaforma social Twitter, il cantante, ha espresso la volontà di comunicare una notizia, che davvero lo ha reso felice. Egli vuole, infatti, aprire unadi management per sostenere gli. Il cantante ha detto che spesso, ha sognato di avere un marchio tutto suo, mediante il quale avesse il potere decisionale assoluto, senza aspettare la ...

Advertising

KINGVZAYN : certo davvero scandaloso che i grammys abbiano nominato artisti emergenti che sinceramente valgono un cazzo e zayn… - ricordiseriali : RT @ricordiseriali: È UN PERIODO DIFFICILE PER NOI ARTISTI EMERGENTI PER QUESTO VI CHIEDERÒ UN FAVORE SE VI PIACE LA MIA MUSICA CONDIVIDETE… - lucemia67 : RT @everlolax: Sti vecchi che idolatrano artisti del passato (grandi artisti veramente) e sminuiscono artisti emergenti altrettanto grandi… - everlolax : Sti vecchi che idolatrano artisti del passato (grandi artisti veramente) e sminuiscono artisti emergenti altrettant… - SaRa_XD_02 : RT @__isa_b_: Lou sta creando una sua compagnia di management per non far passare ciò che ha vissuto lui ad artisti emergenti. Haz ha otte… -