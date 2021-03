Arrivano le dosi, ora il problema è la somministrazione: Draghi vara il piano vaccini (Di mercoledì 10 marzo 2021) Atteso per il fine settimana il piano vaccinale voluto dal presidente del Consiglio. Priorità definite in modo omogeneo per tutta Italia e l'ampliamento della platea di vaccinatori: dai dentisti agli specializzandi Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 10 marzo 2021) Atteso per il fine settimana ilvaccinale voluto dal presidente del Consiglio. Priorità definite in modo omogeneo per tutta Italia e l'ampliamento della platea di vaccinatori: dai dentisti agli specializzandi

Advertising

NadiaMAI4 : RT @lorenzodalai: Arrivano giornalmente 300.000 dosi di vaccini. Se ne somministrano meno di 180.000. Tra un po' non ci saranno abbastanza… - ritornoalfutur2 : RT @lorenzodalai: Arrivano giornalmente 300.000 dosi di vaccini. Se ne somministrano meno di 180.000. Tra un po' non ci saranno abbastanza… - OArcangeli : @GiovanniToti Presidente ci spiega perché siete in grado di somministrare solo il 64% delle dosi di vaccino che arrivano in Regione Liguria? - iltirreno : Atteso per il fine settimana il piano vaccinale voluto dal presidente del Consiglio. Priorità definite in modo omog… - latartaruga : @hirtbello @Casellabooksweb Però pazienti fragili e docenti vanno in contemporanea e su due binari diversi, per i f… -