Arkansas, ok a legge che vieta quasi totalmente l’aborto: illegale anche in caso di stupro o incesto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sì all’aborto soltanto per salvare la vita della madre, ma non per chi è stata messa incinta in un atto di stupro o incesto. È questo il contenuto della legge firmata dal governatore repubblicano dell’Arkansas Asa Hutchinson – che nonostante avesse espresso riserve ha dato il via libera -, che vieta quasi totalmente l’interruzione di gravidanza nello Sato. Il provvedimento rappresenta una misura radicale che i sostenitori sperano costringerà la Corte Suprema degli Stati Uniti a rivedere la sua storica decisione Roe v. Wade, mentre gli oppositori puntano a bloccarla prima che abbia effetto entro la fine dell’anno. L’Arkansas è uno degli almeno 14 Stati in cui i legislatori hanno proposto il divieto assoluto di aborto quest’anno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sì alsoltanto per salvare la vita della madre, ma non per chi è stata messa incinta in un atto di. È questo il contenuto dellafirmata dal governatore repubblicano dell’Asa Hutchinson – che nonostante avesse espresso riserve ha dato il via libera -, chel’interruzione di gravidanza nello Sato. Il provvedimento rappresenta una misura radicale che i sostenitori sperano costringerà la Corte Suprema degli Stati Uniti a rivedere la sua storica decisione Roe v. Wade, mentre gli oppositori puntano a bloccarla prima che abbia effetto entro la fine dell’anno. L’è uno degli almeno 14 Stati in cui i legislatori hanno proposto il divieto assoluto di aborto quest’anno. ...

