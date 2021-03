Arisa spiazza tutti: via la maglia, ha solo il reggiseno: “Vi piacciono?” – FOTO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arisa spiazza tutti e si toglie la maglia direttamente su Instagram: poi arriva la domanda ai follower con solo il reggiseno addosso. Ora che il Festival di Sanremo è finito,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021)e si toglie ladirettamente su Instagram: poi arriva la domanda ai follower coniladdosso. Ora che il Festival di Sanremo è finito,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Arisa spiazza tutti a Domenica In: è in crisi con il fidanzato? La verità - #Arisa #spiazza #tutti #Domenica - blogtivvu : Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo in crisi? La cantante spiazza -