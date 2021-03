Arisa si spoglia dopo Sanremo | Vi piacciono le mie t***? Le foto finiscono online | senza censura | follia vietata ai minori | Guarda

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Vile mie?”.lo ha scritto davvero, al termine di un post per nulla banale sull'accettazione del proprio corpo. Reduce dall'esperienza del Festival di2021, la professoressa di Amici è tornata a far parlare sui social con alcuni scatti bollenti pubblicati sul proprio profilo di Instagram. La cantante ha infatti voluto mettere in mostra il suo prosperoso décolleté, scrivendo quanto segue: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema”. “Stasera mivo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso - ha scritto - è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti ...

Advertising

SteMaxEventi : RT @LucaDondoni: Abiti Sanremo 2021, le pagelle di Michela Tamburrino: 'Noemi si spoglia troppo, Michielin incubo di P… - franco_sala : RT @LucaDondoni: Abiti Sanremo 2021, le pagelle di Michela Tamburrino: 'Noemi si spoglia troppo, Michielin incubo di P… - LucaDondoni : Abiti Sanremo 2021, le pagelle di Michela Tamburrino: 'Noemi si spoglia troppo, Michielin incubo di P… - LaStampaTV : VIDEO | Abiti Sanremo 2021, le pagelle di Michela Tamburrino: 'Noemi si spoglia troppo, Michielin incubo di Pinocch… - LaStampa : #Sanremo2021 le pagelle di @MichiThumbs: Noemi si spoglia troppo, Michielin incubo di Pinocchio con Fedez Grillo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa spoglia

Video - La Stampa

in Atelier Emè osa (troppo) con un nude look che le dona zero, arrestate il suo stylist: ... quando pensavamo già a un look sottotono rispetto alle precedenti serate lui cosa fa? Sie ...La gara va avanti con, Coma_Cose , Fasma , Lo Stato sociale , Francesca Michielin e ... San Francesco che sidai beni, Elisabetta Tudor che muore per il popolo. Giovanna D'Arco che ...Sanremo – Il Festival è è finito, andate in pace. Edizione memorabile per i look androgini, queer, il tripudio della fluidità. Roba da annali. Ma procediamo con ordine: apre Ghemon che finalmente poss ...