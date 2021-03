Arisa e la foto che sconvolge: “Vi piacciono le mie tette?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cantante Arisa, dopo la sua avventura sanremese, è tornata a far parlare di sé con uno scatto, ponendo una domanda ai suoi seguaci Arisa (Instagram)Arisa è stata una dei partecipanti al Festival di Sanremo, conclusosi soltanto pochissimi giorni fa. Al termine della gara si è posizionata a metà classifica, per l’esattezza al decimo posto. Il brano che ha portato alla kermesse canora si intitola “Potevi fare di più”, scritto dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Per lei questa non è stata la prima partecipazione, infatti già diverse volte era salita sul palco dell’Ariston. La prima risale al 2009, anno in cui si è esibita come esordiente nella categoria dedicata alle giovani proposte. In quell’occasione si è aggiudicata la vittoria con la canzone “Sincerità”. Nel 2014 ha trionfato ancora, ma questa volta nella ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cantante, dopo la sua avventura sanremese, è tornata a far parlare di sé con uno scatto, ponendo una domanda ai suoi seguaci(Instagram)è stata una dei partecipanti al Festival di Sanremo, conclusosi soltanto pochissimi giorni fa. Al termine della gara si è posizionata a metà classifica, per l’esattezza al decimo posto. Il brano che ha portato alla kermesse canora si intitola “Potevi fare di più”, scritto dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Per lei questa non è stata la prima partecipazione, infatti già diverse volte era salita sul palco dell’Ariston. La prima risale al 2009, anno in cui si è esibita come esordiente nella categoria dedicata alle giovani proposte. In quell’occasione si è aggiudicata la vittoria con la canzone “Sincerità”. Nel 2014 ha trionfato ancora, ma questa volta nella ...

zazoomblog : Arisa stupisce: la foto bollente e la verità sulla crisi col fidanzato - #Arisa #stupisce: #bollente #verità - zazoomblog : Arisa la foto choc con il seno di fuori su Instagram: Vi piacciono le mie tette.... Boom di like - #Arisa #fuori… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Arisa, la foto choc con il seno di fuori su Instagram: «Vi piacciono le mie tette...». Boom di like - leggoit : #Arisa, la foto choc con il seno di fuori su Instagram: «Vi piacciono le mie tette...». Boom di like - _WhiteThiago : Arisa ha detto foto Badoo, TOTALMENTE ICONICA INARRIVABILE -