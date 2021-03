Arisa di nuovo paladina della body positivity: «Il mio seno con le smagliature è delizioso» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Vi piacciono le mie tette?». Non usa giri di parole, Arisa. E nel suo post dedicato alla body positivity, uno dei tanti, ormai, la cantante parte proprio dal suo seno per raccontare ai follower la capacità di accettarsi e riconoscere la bellezza in ogni sua forma. Un post diventato subito virale, il suo, che ha collezionato oltre 70mila like e commentato anche dalle celebrities. Arisa: i cambi di look, le canzoni, i momenti intimi guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Vi piacciono le mie tette?». Non usa giri di parole,. E nel suo post dedicato alla, uno dei tanti, ormai, la cantante parte proprio dal suoper raccontare ai follower la capacità di accettarsi e riconoscere la bellezza in ogni sua forma. Un post diventato subito virale, il suo, che ha collezionato oltre 70mila like e commentato anche dalle celebrities.: i cambi di look, le canzoni, i momenti intimi guarda le foto Leggi anche ...

