Arisa allo specchio | “Il mio seno era un problema” oggi mostra le smagliature e la soddisfazione Foto

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è più sicura di se stessa, aiutata anche dal nuovo amoreama anche ciò che prima era un, il suo. Lepubblicate sul suo profilo social sono tutto tranne che perfette, sono scattate un po’ come fanno i bambini macosì è più vera che mai. Si è guardatoe ha scoperto che ilche da piccola era un granadesso le piace. E’ meno tonico e ha anche qualche smagliatura che trova deliziosa.si ama e la sua verità è un messaggio importante contro tutte le finzioni che tutte pubblicano sui social. Si sente amata ma speriamo che non sia solo questo il motivo della sua rinascita. E’ importante avere accanto qualcuno che ti fa sentire bella, che ama ...

Advertising

Lena75151151 : @GiuliaSalemi93 @ARISA_OFFICIAL Si certo sei viscida allo stato puro - BarbaCarmela : RT @GiuliaSalemi93: Arisa insegnami la vita... sei emozione allo stato puro ?? #FiorelloPrelemi @ARISA_OFFICIAL - Sofia30041945 : RT @GiuliaSalemi93: Arisa insegnami la vita... sei emozione allo stato puro ?? #FiorelloPrelemi @ARISA_OFFICIAL - Maria03327143 : RT @GiuliaSalemi93: Arisa insegnami la vita... sei emozione allo stato puro ?? #FiorelloPrelemi @ARISA_OFFICIAL - anita_rioloo : RT @GiuliaSalemi93: Arisa insegnami la vita... sei emozione allo stato puro ?? #FiorelloPrelemi @ARISA_OFFICIAL -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa allo

Soggetto: Rosalba Pippa, in arte, senza trucco, al naturale, capelli non proprio in ordine. ... E poi continua: " Stasera mi guardavospecchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E meno ...Stasera mi guardavospecchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E' meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa', sottolineanel lungo post che ...Arisa ha spiazzato i fan con uno scatto inaspettato condiviso sui social. Arisa ha postato due foto di se stessa in reggiseno, con il prosperoso décolleté in bella ..."Quando ero piccola il mio seno era un grande problema - scrive Arisa sui social - Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha ...