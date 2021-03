Apre una pizzeria a San Giorgio nel primo giorno di zona rossa. La visita del sindaco: Siamo al tuo fianco (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ha deciso di aprire una pizzeria in pieno periodo di emergenza sanitaria covid investendo forze e ingegno nella sua terra d’origine, a San Giorgio a Cremano (Napoli). Lui è Arturo Narangio, giovane imprenditore pizzaiolo che dopo un periodo di lavoro all’estero è tornato nella città vesuviana con lo scopo di dare un impulso all’economia in un momento decisamente difficile per le attività produttive. Narangio ha lavorato a Miami, New York e Milano per la storica pizzeria Sorbillo e poi ha deciso di tornare in città per portare l’arte della pizza, utilizzando solo prodotti nostrani. La pizzeria ha aperto lunedì sera, nel primo giorno in cui la Campania è diventata zona rossa. “Siamo partiti bene con numerose richieste”, dice Narangio “al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ha deciso di aprire unain pieno periodo di emergenza sanitaria covid investendo forze e ingegno nella sua terra d’origine, a Sana Cremano (Napoli). Lui è Arturo Narangio, giovane imprenditore pizzaiolo che dopo un periodo di lavoro all’estero è tornato nella città vesuviana con lo scopo di dare un impulso all’economia in un momento decisamente difficile per le attività produttive. Narangio ha lavorato a Miami, New York e Milano per la storicaSorbillo e poi ha deciso di tornare in città per portare l’arte della pizza, utilizzando solo prodotti nostrani. Laha aperto lunedì sera, nelin cui la Campania è diventata. “partiti bene con numerose richieste”, dice Narangio “al ...

Advertising

peppeprovenzano : Gli schematismi che non aiutano. Io vedo un’attenzione inedita (e positiva) di molti (ex?) neoliberali verso le que… - peppeprovenzano : Ma quale attacco, Carlo? Io vedo un’attenzione inedita (e positiva) di molti (ex?) neoliberali verso le questioni s… - NicolaPorro : Tutti furiosi con il “direttore” d’orchestra. Che apre uno psicodramma nel Pd: dopo #Zingaretti, arriva un segretar… - federicameta : Su @Cor_Com ho provato a tirare le fila del patto sulla #padigitale firmato dal ministro @renatobrunetta e da… - Sakurauchi_Hime : RT @queequeg1901: Oggi il Texas apre tutto senza mascherine. Aspettiamo 3 settimane, poi se non succede un cazzo potremmo dire che tra lock… -