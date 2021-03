Apre pizzeria in “zona rossa”, imprenditore sfida la crisi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Ha deciso di aprire una pizzeria in pieno periodo di emergenza sanitaria covid investendo forze e ingegno nella sua terra d’origine, a San Giorgio a Cremano. Lui è Arturo Narangio, giovane imprenditore pizzaiolo che dopo un periodo di lavoro all’estero è tornato nella città vesuviana con lo scopo di dare un impulso all’economia in un momento decisamente difficile per le attività produttive. Narangio ha lavorato a Miami, New York e Milano per la storica pizzeria Sorbillo e poi ha deciso di tornare in città per portare l’arte della pizza, utilizzando solo prodotti nostrani. La pizzeria ha aperto lunedì sera, nel primo giorno in cui la Campania è diventata ‘zona rossa’. ”Siamo partiti bene con numerose richieste’‘ dice Narangio ‘‘al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Ha deciso di aprire unain pieno periodo di emergenza sanitaria covid investendo forze e ingegno nella sua terra d’origine, a San Giorgio a Cremano. Lui è Arturo Narangio, giovanepizzaiolo che dopo un periodo di lavoro all’estero è tornato nella città vesuviana con lo scopo di dare un impulso all’economia in un momento decisamente difficile per le attività produttive. Narangio ha lavorato a Miami, New York e Milano per la storicaSorbillo e poi ha deciso di tornare in città per portare l’arte della pizza, utilizzando solo prodotti nostrani. Laha aperto lunedì sera, nel primo giorno in cui la Campania è diventata ‘’. ”Siamo partiti bene con numerose richieste’‘ dice Narangio ‘‘al ...

