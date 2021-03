Appartamenti in vendita a Roma, quali sono stati gli effetti del Covid? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il mercato immobiliare a Roma negli scorsi mesi è stato caratterizzato da notevoli differenze tra locazioni e compravendite, con l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus che ha determinato un impatto notevole rispetto alla domanda dei potenziali acquirenti. La fine del lockdown del 2020 con la conseguente riapertura delle attività, in particolare, ha innescato un effetto rimbalzo nella Capitale, dimostrato dalle visite presso le abitazioni che sono cresciute soprattutto dopo che le modalità di sopralluogo negli Appartamenti sono state ben definite. A luglio, per esempio, sono stati registrati parecchi accordi preliminari di vendita, in modo particolare per chi aveva pianificato una transazione prima di marzo. Come sono mutate le locazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il mercato immobiliare anegli scorsi mesi è stato caratterizzato da notevoli differenze tra locazioni e compravendite, con l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus che ha determinato un impatto notevole rispetto alla domanda dei potenziali acquirenti. La fine del lockdown del 2020 con la conseguente riapertura delle attività, in particolare, ha innescato un effetto rimbalzo nella Capitale, dimostrato dalle visite presso le abitazioni checresciute soprattutto dopo che le modalità di sopralluogo neglistate ben definite. A luglio, per esempio,registrati parecchi accordi preliminari di, in modo particolare per chi aveva pianificato una transazione prima di marzo. Comemutate le locazioni ...

