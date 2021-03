Anziani | Italia Longeva | ' Un indicatore ad hoc nei Lea su aderenza a terapie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Un 'sintetico di' integrato nel Nuovo sistema di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per misurare l'terapeutica nelle malattie croniche in maniera standardizzata a livello nazionale: è la proposta formulata da '', l'associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva del ministero della Salute, per dare una risposta concreta al problema della scarsaalle cure, particolarmente rilevante tra glie fortemente acuito dalla pandemia. Con oltre 8 milioni di over 65 affetti da almeno una malattia cronica, 5 milioni e mezzo che ne hanno almeno tre e circa 2 milioni dicostretti ad assumere almeno 10 farmaci al giorno - si legge ...