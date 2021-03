Antonio Di Naro: "Macché 10 milioni di dosi entro fine anno. Sputnik made in Italy ha bisogno di tempo" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Presidente Antonio Francesco Di Naro, la sua azienda - la Adienne che ha sede in Brianza - è pronta davvero a produrre 10 milioni di dosi del vaccino Sputnik entro la fine dell’anno? No. Ieri, martedì 9 marzo, la Camera di commercio italo-russa ha annunciato la firma del primo accordo in Europa tra il Fondo governativo russo e Adienne per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V. E ha parlato di una produzione “di 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno”. È la Camera di Commercio italo-russa che ha parlato di una vostra produzione da 10 milioni di dosi entro dicembre. Ha sbagliato. Scusi, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) PresidenteFrancesco Di, la sua azienda - la Adienne che ha sede in Brianza - è pronta davvero a produrre 10didel vaccinoladell’? No. Ieri, martedì 9 marzo, la Camera di commercio italo-russa ha annunciato la firma del primo accordo in Europa tra il Fondo governativo russo e Adienne per la produzione in Italia del vaccinoV. E ha parlato di una produzione “di 10diladell’”. È la Camera di Commercio italo-russa che ha parlato di una vostra produzione da 10didicembre. Ha sbagliato. Scusi, ma ...

