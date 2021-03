Annamaria Mantile non è morta a causa del vaccino Astrazeneca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non vi è alcuna correlazione tra il malore e la morte di Annamaria Mantile e la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid di Astrazeneca. È questo il risultato dell’autopsia – disposta dalla procura di Napoli dopo la denuncia dei familiari – effettuato nei giorni scorsi sul corpo dell’insegnante di inglese deceduta la scorsa settimana dopo essersi sentita male nella sua casa al Vomero. La donna, 62 anni, è morta in seguito a un infarto intestinale che non è collegato all’inoculazione del siero alla quale si era sottoposta quattro giorni prima del decesso. Annamaria Mantile: esclusa la correlazione tra il vaccino e il decesso L’esame autoptico effettuato dal direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina legale dell’azienda ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non vi è alcuna correlazione tra il malore e la morte die la somministrazione della seconda dose delanti-Covid di. È questo il risultato dell’autopsia – disposta dalla procura di Napoli dopo la denuncia dei familiari – effettuato nei giorni scorsi sul corpo dell’insegnante di inglese deceduta la scorsa settimana dopo essersi sentita male nella sua casa al Vomero. La donna, 62 anni, èin seguito a un infarto intestinale che non è collegato all’inoculazione del siero alla quale si era sottoposta quattro giorni prima del decesso.: esclusa la correlazione tra ile il decesso L’esame autoptico effettuato dal direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina legale dell’azienda ...

