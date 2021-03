Anna Tatangelo smentisce il flirt con Livio Cori | “Giù le mani dalla mia vita privata”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)le voci su una presunta relazione con il rapper napoletanoNonostante sia abituata ad essere al centro del gossip, questa voltanon ci sta euna volta per tutte la notizia circolata negli ultimi giorni di una sua presunta relazione con. Il primo a parlare di una relazione tra i due è stato il giornalista Santo Pirrota a Ogni Mattina, programma in onda su Tv8. Dopo giorni di pettegolezzi, però, la cantante ha deciso di smentire le parole di Pirrota e, sui social,ha detto: “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo ...

goccedicristall : E dopo Annalisa anche Anna Tatangelo stufa dei giornalisti ?? - sophiespurring : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - g__c00 : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - powervnali : Anna Tatangelo, asfaltami la vita - powervnali : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina -

La cantante di Sora non ha preso bene gli ultimi gossip sulla sua vita ...replica furiosa alle indiscrezioni relative al presunto flirt con Livio Cori , giovane cantante campano. La notizia ha cominciato a rincorrersi da qualche ora, dopo che Santo Pirrotta ...Anna Tatangelo smentisce il flirt con Livio Cori e si sfoga: "Partirà una diffida" In questi giorni Anna Tatangelo è finita al centro del gossip per la ...Anna Tatangelo letteralmente furiosa. Da giorni non si fa che parlare di una sua nuova presunta storia d’amore. Secondo un pettegolezzo riportato ad Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda ...