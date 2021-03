Anna Tatangelo si sfoga su Instagram | «Fatevi i c***i vostri!»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata di ieri molte riviste e portali online hanno riportato la notizia sulla presunta relazione tra Livio Cori e. Il giovane artista partenopeo avrebbe conquistato il cuore della cantante che, a dire il vero, si è tenuta molto lontana dal gossip dopo l'addio a Gigi D'Alessio. I due si sono lasciati definitivamente un anno fa, nel marzo del 2020, dopo oltre dieci anni d'amore. Gli alti e bassi nella loro relazione erano diventati troppi. Alla fine i due hanno deciso di separarsi, mantenendosi però in ottimi rapporti. Gigi eguardano avanti e hanno intrapreso strade diverse, sia musicalmente che sentimentalmente. Il primo, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe iniziato una relazione con Denis, una giovanissima fan conosciuta qualche tempo fa durante un concerto. Tra i due sembrerebbe essere nato qualcosa ...

Advertising

CorrNazionale : Gossip: secondo i rumors #LivioCori e #AnnaTatangelo sarebbero fidanzati. La cantante sui social infastidita dalle… - greyslodovica : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - ddlbrovvn : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - GraceKe2426485 : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - giulxjia : anna tatangelo ha solo 34 anni????? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Consigliato per te -smentisce le voci su una presunta relazione con il rapper napoletano Livio Cori Nonostante sia abituata ad essere al centro del gossip, questa voltanon ci sta e ...La cantante ha commentato le indiscrezioni che nelle ultime ore hanno parlato di una sua presunta relazione ...Questa volta Anna Tatangelo non ha lasciato correre il gossip su Livio Cori, infastidita anche dall’ipotesi della cronaca rosa che sia stato Gigi D’Alessio a presentarli (foto). Tutto falso Anna Tatan ...Duro sfogo di Anna Tatangelo sul proprio profilo Instagram: la donna accusa i giornalisti in merito ad alcune voci circolate sulla sua vita privata ...