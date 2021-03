Angelina Jolie | il cinema a sostegno delle donne e dell’ambiente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) cinegreen è la rubrica ambientalista per quei cinefili che vedono ila colori e la vita in verde Sono sempre di più gli attori che si mobilitano per l’ambiente. E se Leonardo di Caprio è il nome che ci viene in mente per primo, in realtà sono spesso lea portare avanti la lotta per la salvaguardia del pianeta. E non solo a Hollywood. L’impegno femminile per la difesa della natura si intreccia infatti negli ultimi decenni a quello per la tutela dei diritti. Intenzionate a far sentire la loro voce, vogliono anche prestarla a chi non ne ha. E a parlare per le api oggi è– Photo Credits: iODonnaL’attivismo diL’attrice e regista statunitense, ...