Andrea Mandelli Forza Italia è il nuovo vicepresidente della Camera | eletto con 248 voti Prende il posto di Mara Carfagna

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il deputato diè stato. Ha ottenuto 248. Hanno ottenutoanche Annagrazia Calabria (120), Simone Baldelli (13) e Stefania Prestigiacomo (8), tutti esponenti di. Il partito degli azzurri aveva dato indicazione di voto per, ma il gruppo parlamentare si è spaccato. Da qui una fronda per la Calabria con il sostegno anche dei 5 Stelle. La votazione è stata a scrutinio segreto.ildiche fino a qualche settimana fa era ricoperto da...

A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso di candidare. Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti. La seduta è ora stata sospesa per ...A sostituirla dovrebbe essere un esponente dello stesso partito, che ha deciso di candidare. Risulterà eletto il deputato che otterrà più voti.Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Si è conclusa alla Camera la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Su ...La scelta non è stata facile, ma alla fine Montecitorio ha espresso il nuovo nome. Ci sono vuole settimane di rinvii prima di arrivare,oggi, all'elezione del nuovo vicepresidente della Camera, che sos ...