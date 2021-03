Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 3 marzo scorso, nel distretto di North Okkalapa a Yangon, la principale città del Myanmar, una telecamera a circuito chiuso inquadra alcuni agenti di polizia che bloccano un’ambulanza civile e costringono il personale a scendere, sotto la minaccia delle armi. La drammatica scena continua con gli agenti che cominciano a picchiare a sangue gli infermieri e l’autista, mentre un altro poliziotto spara con un fucile attraverso il parabrezza. Una scena di ordinaria violenza in questi giorni di feroce repressione dopo il golpe militare del primo febbraio, se non fosse che un giornalista locale, giunto poco dopo con il suo cameraman sul luogo dell’attacco, raccoglie da terra i proiettili espulsi e li mostra alla telecamera. Sopra si legge chiaramente il marchio dell’azienda di armamenti italiana Cheddite Italy Srl. A quel punto, un altro giornalista, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 3 marzo scorso, nel distretto di North Okkalapa a Yangon, la principale città del, una telecamera a circuito chiuso inquadra alcuni agenti di polizia che bloccano un’ambulanza civile e costringono il personale a scendere, sotto la minaccia delle. La drammatica scena continua con gli agenti che cominciano a picchiare a sangue gli infermieri e l’autista, mentre un altro poliziotto spara con un fucile attraverso il parabrezza. Una scena di ordinaria violenza in questi giorni di feroce repressione dopo il golpe militare del primo febbraio, se non fosse che un giornalista locale, giunto poco dopo con il suo cameraman sul luogo dell’attacco, raccoglie da terra i proiettili espulsi e li mostra alla telecamera. Sopra si legge chiaramente il marchio dell’azienda di armamenti italiana Cheddite Italy Srl. A quel punto, un altro giornalista, ...

Advertising

HuffPostItalia : Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane - annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane - AnnaBasso1 : RT @HuffPostItalia: Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora violenze Cancel culture, da Harvey Weinstein a Eminem: cos'è e cosa significa E gli effetti di quel riemergere pare possano essere ancora più devastanti. Quindi la cultura della ... portatore di valori sbagliati ma comunque non reo di aver commesso realmente molestie e violenze ...

Mi chiamo Martina, ho 17 anni e ho paura Siamo nel 2021 e ci sono ancora donne che hanno paura. Come posso, in futuro, mettere al mondo una ... Non voglio più guardare il telegiornale e sentire tutti i giorni di femminicidi e di violenze. Non ...

Strangola la compagna davanti ai figli ed agli anziani suoceri: ancora violenze in Campania Il Fatto Vesuviano Abusi al bar, in Appello aumenta la condanna I fatti avvenuti nel maggio 2019 a Mendrisio. A carico dell'imputato ci sono altri tre casi di coazione sessuale. Cade un tentativo di violenza carnale ...

Ancora violenze in Myanmar, anche con armi italiane Sì, perché fin dagli anni ’90 è in atto un embargo totale europeo sulle armi dirette in Myanmar, ribadito nei giorni scorsi – proprio alla luce dei drammatici avvenimenti che stanno insanguinando il P ...

E gli effetti di quel riemergere pare possano esserepiù devastanti. Quindi la cultura della ... portatore di valori sbagliati ma comunque non reo di aver commesso realmente molestie e...Siamo nel 2021 e ci sonodonne che hanno paura. Come posso, in futuro, mettere al mondo una ... Non voglio più guardare il telegiornale e sentire tutti i giorni di femminicidi e di. Non ...I fatti avvenuti nel maggio 2019 a Mendrisio. A carico dell'imputato ci sono altri tre casi di coazione sessuale. Cade un tentativo di violenza carnale ...Sì, perché fin dagli anni ’90 è in atto un embargo totale europeo sulle armi dirette in Myanmar, ribadito nei giorni scorsi – proprio alla luce dei drammatici avvenimenti che stanno insanguinando il P ...