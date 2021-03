Anche su Peter Pan si abbatte l’isteria della “cancel culture”. Via il libro dalla biblioteca di Toronto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prima vennero i bollini rossi della piattaforma Disney. Anch’essi colpirono Peter Pan, il personaggio inventato dallo scrittore britannico James Matthew Barrie. Il motivo? Era offensivo verso i Pellerossa. Ora il libro di Barrie, racconta il National Post e la notizia è oggi su Il Foglio, “è stato rimosso dalla Toronto Public Library “. Una decisione grave, che colpisce uno dei libri per ragazzi più noto e apprezzato. Il personaggio di Peter Pan, amatissimo Anche dagli adulti, è celebrato con una famosa statua a Londra nei giardini di Kensington e ha ispirato film, canzoni, poesie, cartoni. Un pilastro dell’immaginario occidentale. Eppure ora il libro si trova collocato in una sala speciale di lettura di titoli controversi, accusato di contenere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prima vennero i bollini rossipiattaforma Disney. Anch’essi colpironoPan, il personaggio inventato dallo scrittore britannico James Matthew Barrie. Il motivo? Era offensivo verso i Pellerossa. Ora ildi Barrie, racconta il National Post e la notizia è oggi su Il Foglio, “è stato rimossoPublic Library “. Una decisione grave, che colpisce uno dei libri per ragazzi più noto e apprezzato. Il personaggio diPan, amatissimodagli adulti, è celebrato con una famosa statua a Londra nei giardini di Kensington e ha ispirato film, canzoni, poesie, cartoni. Un pilastro dell’immaginario occidentale. Eppure ora ilsi trova collocato in una sala speciale di lettura di titoli controversi, accusato di contenere ...

